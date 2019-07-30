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Стало відомо, громадяни яких
країн подорожують світом...

Стало відомо, громадяни яких країн подорожують світом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 09:50

Стало відомо, громадяни яких країн подорожують світом...

Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанії світу в 2018 році перевезли 4,4 млрд пасажирів.

Дивися повний текст Стало відомо, громадяни яких країн подорожують світом частіше за всіх.
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 09:50

А поділити кількість пасажирів на населення країн не спало на думку?
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