Авіакомпанії світу в 2018 році перевезли 4,4 млрд пасажирів.
Дивися повний текст Стало відомо, громадяни яких країн подорожують світом частіше за всіх.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 09:50
Стало відомо, громадяни яких країн подорожують світом...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, громадяни яких країн подорожують світом частіше за всіх.
Додано: Суб 10 сер, 2019 21:29
а ещё они не посчитали границу Украина-Польша
РОШЕН
ФУФЛО
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