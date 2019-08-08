Міністерство економіки та інфраструктури Молдови розглядає реверсні поставки природного газу з України в якості альтернативи.
Дивися повний текст Молдова розглядає варіант реверсних поставок газу з України.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 10 сер, 2019 10:33
Молдова розглядає варіант реверсних поставок газу з України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Молдова розглядає варіант реверсних поставок газу з України.
Додано: Суб 10 сер, 2019 10:55
Re: Молдова розглядає варіант реверсних поставок газу з Укра
Греться зимой молдаванам как то надо будет, перспектива прекращения транзита через Украину с Нового года заставляет их искать варианты.
Да и странно, что с закупкой газа в братской Румынии протянули столько лет, один народ, один язык.
Могли бы этот газопровод из Румынии и раньше построить.
|