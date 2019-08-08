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Молдова розглядає варіант
реверсних поставок газу з України

Молдова розглядає варіант реверсних поставок газу з України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 10:33

Молдова розглядає варіант реверсних поставок газу з України

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство економіки та інфраструктури Молдови розглядає реверсні поставки природного газу з України в якості альтернативи.

Дивися повний текст Молдова розглядає варіант реверсних поставок газу з України.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 10:33

И эти хотят уйти от монопаолии ГП :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 10:55

Re: Молдова розглядає варіант реверсних поставок газу з Укра

otg написав:И эти хотят уйти от монопаолии ГП :)


Греться зимой молдаванам как то надо будет, перспектива прекращения транзита через Украину с Нового года заставляет их искать варианты.
Да и странно, что с закупкой газа в братской Румынии протянули столько лет, один народ, один язык.
Могли бы этот газопровод из Румынии и раньше построить.
freeze
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