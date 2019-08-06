RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні змінилися паспорти
для міжнародних перевезень...

В Україні змінилися паспорти для міжнародних перевезень...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 11:11

В Україні змінилися паспорти для міжнародних перевезень...

Пропонуємо до обговорення:
Тепер вони здійснюються виключно за паспортами встановленого зразка.

Дивися повний текст В Україні змінилися паспорти для міжнародних перевезень домашніх тварин.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90253
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 11:11

учитывая то, что процедуры смены паспорта для животных нет - очень весело.
arheops
 
Повідомлень: 655
З нами з: 28.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 11:17

В России в отдельных регионах паспорта нужны даже для кур. Иначе штраф. С болезнями связано. А нам для свиней с рогатым скотом не помешало бы. Тогда и эпидемий не было бы.
p_a_l
 
Повідомлень: 2236
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 420 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 11:18

  arheops написав:учитывая то, что процедуры смены паспорта для животных нет - очень весело.

Ну тогда типа потеряли паспотр и все заново. Метрики, свидетельства о рождении, прописка, семейное положение :D
p_a_l
 
Повідомлень: 2236
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 420 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Дефіциту не буде": Україні запропонували альтернативу...
R2 » Суб 10 сер, 2019 08:41
0 16
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 сер, 2019 08:41
R2
В Україні треба ввести мораторій на нову забудову -...
R2 » Вів 06 сер, 2019 12:21
2 102
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 сер, 2019 13:03
blueiceua
Зеленський повідомив, коли в Україні запрацює земельна...
R2 » Чет 08 сер, 2019 12:04
1 62
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 сер, 2019 12:48
сова

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1038)
10.08.2019 12:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.