Тепер вони здійснюються виключно за паспортами встановленого зразка.
Дивися повний текст В Україні змінилися паспорти для міжнародних перевезень домашніх тварин.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 11:11
В Україні змінилися паспорти для міжнародних перевезень...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні змінилися паспорти для міжнародних перевезень домашніх тварин.
Додано: Суб 10 сер, 2019 11:11
учитывая то, что процедуры смены паспорта для животных нет - очень весело.
Додано: Суб 10 сер, 2019 11:17
В России в отдельных регионах паспорта нужны даже для кур. Иначе штраф. С болезнями связано. А нам для свиней с рогатым скотом не помешало бы. Тогда и эпидемий не было бы.
Додано: Суб 10 сер, 2019 11:18
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