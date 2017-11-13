На ремонт усіх українських доріг треба 10 років і...

Додано: Суб 10 сер, 2019 15:09

Вот жеж проклятый СССР бомбу какую подложил.

Понастроил дорог столько, что сейчас не хватает денег не то чтобы строить новые, но даже на ремонт старых нужны сотни и даже тысячи миллиардов.