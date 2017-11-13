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На ремонт усіх українських
доріг треба 10 років і...

На ремонт усіх українських доріг треба 10 років і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 12:14

На ремонт усіх українських доріг треба 10 років і...

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, щоб завершити ремонт доріг упродовж зазначеного строку, необхідно ремонтувати по 10-15 тис. кілометрів на рік.

Дивися повний текст На ремонт усіх українських доріг треба 10 років і трильйон - Омелян.
R2
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Учитывая, что 10 лет наши дороги не живут - это Омельян так всех послал.
arheops
 
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https://www.youtube.com/watch?v=dtDmIxNNhiM
gavchik
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 16:06

Shram
Посмотри на карту Германии и ГГГР и увидь своим ватным мозком, где есть дороги, а где нет. И кто в ВВ2 победитель... :evil:
alexander_khirhyalan
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