За його словами, щоб завершити ремонт доріг упродовж зазначеного строку, необхідно ремонтувати по 10-15 тис. кілометрів на рік.
Дивися повний текст На ремонт усіх українських доріг треба 10 років і трильйон - Омелян.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 12:14
На ремонт усіх українських доріг треба 10 років і...
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Дивися повний текст На ремонт усіх українських доріг треба 10 років і трильйон - Омелян.
Додано: Суб 10 сер, 2019 12:14
Учитывая, что 10 лет наши дороги не живут - это Омельян так всех послал.
Додано: Суб 10 сер, 2019 14:18
Додано: Суб 10 сер, 2019 16:06
Shram
Посмотри на карту Германии и ГГГР и увидь своим ватным мозком, где есть дороги, а где нет. И кто в ВВ2 победитель...
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