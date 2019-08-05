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Mercedes-Benz роздасть по 3000
євро власникам дизельних авто

Mercedes-Benz роздасть по 3000 євро власникам дизельних авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 15:33

Mercedes-Benz роздасть по 3000 євро власникам дизельних авто

Пропонуємо до обговорення:
Пропозиція дійсна тільки в Німеччині.

Дивися повний текст Mercedes-Benz роздасть по 3000 євро власникам дизельних авто.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 15:33

Задолбали старые дизельные фуры и корчи в городе, дышать от них нечем
mihail129
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 16:21

  mihail129 написав:Задолбали старые дизельные фуры и корчи в городе, дышать от них нечем


Переезжайте в село.
Ratatui
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