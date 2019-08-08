За словами експерта, такі автомобілі, теоретично, не повинні допускатися на українські дороги.
Дивися повний текст Після запровадження техогляду авто 90% ввезених б/в іномарок не зможуть його пройти - експерт.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 16:04
Після запровадження техогляду авто 90% ввезених б/в...
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Дивися повний текст Після запровадження техогляду авто 90% ввезених б/в іномарок не зможуть його пройти - експерт.
Додано: Суб 10 сер, 2019 16:04
А я говорил. Техосмотр быстро всех отсеит. Заплатили за растаможку и тд. Молодцы.
Додано: Суб 10 сер, 2019 16:13
Полная чушь.У нас проходят техосмотр 40 летние жигули и москвичи,которые вообще не соответствуют ни каким экологическим нормам.Ввезенные евробляхи на два,а то и на три порядка имеют лучшее техническое состояние.
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