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Після запровадження техогляду
авто 90% ввезених б/в...

Після запровадження техогляду авто 90% ввезених б/в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 16:04

Після запровадження техогляду авто 90% ввезених б/в...

Пропонуємо до обговорення:
За словами експерта, такі автомобілі, теоретично, не повинні допускатися на українські дороги.

Дивися повний текст Після запровадження техогляду авто 90% ввезених б/в іномарок не зможуть його пройти - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 16:04

А я говорил. Техосмотр быстро всех отсеит. Заплатили за растаможку и тд. Молодцы.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 16:13

Полная чушь.У нас проходят техосмотр 40 летние жигули и москвичи,которые вообще не соответствуют ни каким экологическим нормам.Ввезенные евробляхи на два,а то и на три порядка имеют лучшее техническое состояние.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 16:56

Для тех, кто не в теме... Сейчас наши законы максимально гармонизируют с европейскими, в т.ч. это касается техосмотров авто.
По европейским нормам, если что-то было в авто предусмотрено заводом изготовителем, а вы это убрали самостоятельно, то будьте добры поставить обратно. :-)
Даю подсказку, катализаторы... На старых иномарках они почти везде вырезаны, т.к. новые стоят отнюдь не копейки. Т.е., иномарка с вырезанным катом техосмотр не пройдет. Сейчас это в той же Германии норма: нет катализатора - машину в утиль, еще и денег должен заплатить.
У нас же в старых Жигулях катов нет и никогда не было, поэтому техосмотр они пройдут. Вот такие приколы. :-)
Watcher
 
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