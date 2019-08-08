За словами експерта, такі автомобілі, теоретично, не повинні допускатися на українські дороги.
Дивися повний текст Після запровадження техогляду авто 90% ввезених б/в іномарок не зможуть його пройти - експерт.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 10 сер, 2019 16:04
Після запровадження техогляду авто 90% ввезених б/в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Після запровадження техогляду авто 90% ввезених б/в іномарок не зможуть його пройти - експерт.
Додано: Суб 10 сер, 2019 16:04
А я говорил. Техосмотр быстро всех отсеит. Заплатили за растаможку и тд. Молодцы.
Додано: Суб 10 сер, 2019 16:13
Полная чушь.У нас проходят техосмотр 40 летние жигули и москвичи,которые вообще не соответствуют ни каким экологическим нормам.Ввезенные евробляхи на два,а то и на три порядка имеют лучшее техническое состояние.
Додано: Суб 10 сер, 2019 16:56
Для тех, кто не в теме... Сейчас наши законы максимально гармонизируют с европейскими, в т.ч. это касается техосмотров авто.
По европейским нормам, если что-то было в авто предусмотрено заводом изготовителем, а вы это убрали самостоятельно, то будьте добры поставить обратно.
Даю подсказку, катализаторы... На старых иномарках они почти везде вырезаны, т.к. новые стоят отнюдь не копейки. Т.е., иномарка с вырезанным катом техосмотр не пройдет. Сейчас это в той же Германии норма: нет катализатора - машину в утиль, еще и денег должен заплатить.
У нас же в старых Жигулях катов нет и никогда не было, поэтому техосмотр они пройдут. Вот такие приколы.
|