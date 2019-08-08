За словами експерта, такі автомобілі, теоретично, не повинні допускатися на українські дороги.
Дивися повний текст Після запровадження техогляду авто 90% ввезених б/в іномарок не зможуть його пройти - експерт.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 16:04
Після запровадження техогляду авто 90% ввезених б/в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Після запровадження техогляду авто 90% ввезених б/в іномарок не зможуть його пройти - експерт.
Додано: Суб 10 сер, 2019 16:04
А я говорил. Техосмотр быстро всех отсеит. Заплатили за растаможку и тд. Молодцы.
Додано: Суб 10 сер, 2019 16:13
Полная чушь.У нас проходят техосмотр 40 летние жигули и москвичи,которые вообще не соответствуют ни каким экологическим нормам.Ввезенные евробляхи на два,а то и на три порядка имеют лучшее техническое состояние.
Додано: Суб 10 сер, 2019 16:56
Для тех, кто не в теме... Сейчас наши законы максимально гармонизируют с европейскими, в т.ч. это касается техосмотров авто.
По европейским нормам, если что-то было в авто предусмотрено заводом изготовителем, а вы это убрали самостоятельно, то будьте добры поставить обратно.
Даю подсказку, катализаторы... На старых иномарках они почти везде вырезаны, т.к. новые стоят отнюдь не копейки. Т.е., иномарка с вырезанным катом техосмотр не пройдет. Сейчас это в той же Германии норма: нет катализатора - машину в утиль, еще и денег должен заплатить.
У нас же в старых Жигулях катов нет и никогда не было, поэтому техосмотр они пройдут. Вот такие приколы.
Додано: Суб 10 сер, 2019 20:01
Прикол из 90х:
Прохожу техосмотр - в машине ковырялся сам.
Без мзды - т.е. шмонали по полной.
Проходил передо мной дедушка на старенькой "Волге"
На стенде СО - капитан пять раз в выхлопную совал прибор - аппарат выдавал 0,02%(катализатора давно не было поколдовал сам)
На радостях, он "вырвал" мне ручник(пришлось менять, как ни странно в инструментах был б/ушный)
В истерике, про грёбаные "иномарки" ... - выгнали.
Хотя талон дали без мзды.
Мусор, всегда придумает, всё равно за что мзду вымогать - это суть его работы.
Суть байки такова:
Проблема заложена не в машинах! А в том "мусорнике", к которому вынуждены идти на поклон.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 10 сер, 2019 21:27
мнение высказал глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и автодилеров Олег Назаренко.
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А никто ничего другого от этого хапуги и не ожидал.
РОШЕН
ФУФЛО
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