Після запровадження техогляду авто 90% ввезених б/в...

Додано: Нед 11 сер, 2019 11:35

Уже который раз пишу берите электрички кто бедней нисан лиф к о богаче берите теслу ...

Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html