Після запровадження техогляду авто 90% ввезених б/в...

Додано: Суб 10 сер, 2019 16:56

Для тех, кто не в теме... Сейчас наши законы максимально гармонизируют с европейскими, в т.ч. это касается техосмотров авто.По европейским нормам, если что-то было в авто предусмотрено заводом изготовителем, а вы это убрали самостоятельно, то будьте добры поставить обратно.Даю подсказку, катализаторы... На старых иномарках они почти везде вырезаны, т.к. новые стоят отнюдь не копейки. Т.е., иномарка с вырезанным катом техосмотр не пройдет. Сейчас это в той же Германии норма: нет катализатора - машину в утиль, еще и денег должен заплатить.У нас же в старых Жигулях катов нет и никогда не было, поэтому техосмотр они пройдут. Вот такие приколы.