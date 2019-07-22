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Що робити, якщо вкрадено паспорт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 10 сер, 2019 17:06
Пропонуємо до обговорення:
Ці документи підтвердять факт крадіжки паспорта.
Дивися повний текст Що робити, якщо вкрадено паспорт
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R2
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Додано: Суб 10 сер, 2019 17:07
Наша полиция за эту справку в Харькове требует 1500
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svemosina
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