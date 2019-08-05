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Долар може зрости до 30 гривень - валютний прогноз...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 10 сер, 2019 22:02
Пропонуємо до обговорення:
Через падіння курсу долара українці масово обмінювали міжнародну валюту на гривні, але вже восени очікується зворотний процес.
Дивися повний текст Долар може зрости до 30 гривень - валютний прогноз експертів на осінь
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Додано: Суб 10 сер, 2019 22:02
Будет, не будет. Спекулятивные статьи, стабильность в стране нужна
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bklochok
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