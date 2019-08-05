Через падіння курсу долара українці масово обмінювали міжнародну валюту на гривні, але вже восени очікується зворотний процес.
Дивися повний текст Долар може зрости до 30 гривень - валютний прогноз експертів на осінь.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 22:02
Долар може зрости до 30 гривень - валютний прогноз...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Долар може зрости до 30 гривень - валютний прогноз експертів на осінь.
Додано: Нед 11 сер, 2019 07:56
Re: Долар може зрости до 30 гривень - валютний прогноз...
Теж непогано, хоча 73 чи 95 мені було б цікавіше
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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