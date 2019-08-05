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Долар може зрости до 30
гривень - валютний прогноз...

Долар може зрости до 30 гривень - валютний прогноз...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 22:02

Долар може зрости до 30 гривень - валютний прогноз...

Пропонуємо до обговорення:
Через падіння курсу долара українці масово обмінювали міжнародну валюту на гривні, але вже восени очікується зворотний процес.

Дивися повний текст Долар може зрости до 30 гривень - валютний прогноз експертів на осінь.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 22:02

Будет, не будет. Спекулятивные статьи, стабильность в стране нужна
bklochok
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 07:56

Re: Долар може зрости до 30 гривень - валютний прогноз...

Теж непогано, хоча 73 чи 95 мені було б цікавіше ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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