Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман наполягає на оцінці нафтової компанії Aramco в $2 трлн.
Дивися повний текст Дорожче, ніж Microsoft, Apple і Amazon: названо вартість нафтового гіганта Saudi Aramco.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 22:49
Дорожче, ніж Microsoft, Apple і Amazon: названо вартість...
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Дивися повний текст Дорожче, ніж Microsoft, Apple і Amazon: названо вартість нафтового гіганта Saudi Aramco.
Додано: Суб 10 сер, 2019 22:49
Скоро нефть па 20 и капец стране-бензоколонке, Маск всех спасет от муслимов и Путина
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