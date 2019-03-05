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Відкрито механізм
біологічного безсмертя

Відкрито механізм біологічного безсмертя
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 23:02

Відкрито механізм біологічного безсмертя

Пропонуємо до обговорення:
Вчені Каліфорнійського університету в Девісі (США) розкрили генетичний механізм регенерації тканин у прісноводної гідри, який дозволяє тварині відновити своє тіло з шматочка тканини, а також забезпечує біологічне безсмертя.

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