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Бізнес наполягає на судовій
реформі й детінізації...

Бізнес наполягає на судовій реформі й детінізації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 23:11

Бізнес наполягає на судовій реформі й детінізації...

Пропонуємо до обговорення:
Бізнес-спільнота наполягає на необхідності проведення в Україні давно назрілої судової реформи та виведення української економіки з тіні.

Дивися повний текст Бізнес наполягає на судовій реформі й детінізації економіки в Україні - ЄБА.
R2
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