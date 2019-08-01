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Українці почали активніше класти кошти на депозити та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 сер, 2019 01:34
Пропонуємо до обговорення:
У другому кварталі 2019 року обсяг депозитів населення у банках зріс на 5,9%.
Дивися повний текст Українці почали активніше класти кошти на депозити та брати кредити у банках
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Додано: Нед 11 сер, 2019 01:34
А номінальні цифри де?
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