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Українці почали активніше
класти кошти на депозити та...

Українці почали активніше класти кошти на депозити та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 01:34

Українці почали активніше класти кошти на депозити та...

Пропонуємо до обговорення:
У другому кварталі 2019 року обсяг депозитів населення у банках зріс на 5,9%.

Дивися повний текст Українці почали активніше класти кошти на депозити та брати кредити у банках.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 01:34

А номінальні цифри де?
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