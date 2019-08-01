* *Розлучення* (найчастіше розлучаються напередодні опалювального сезону).
Дивися повний текст Як українці ухиляються від плати за комуналку за допомогою субсидії.
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Додано: Нед 11 сер, 2019 07:18
Як українці ухиляються від плати за комуналку за...
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Дивися повний текст Як українці ухиляються від плати за комуналку за допомогою субсидії.
Додано: Нед 11 сер, 2019 08:03
Я не понимаю, как алкаш или наркоман среди членов семьи способствует уменьшению коммунальных платежей.
Додано: Нед 11 сер, 2019 08:42
Додано: Нед 11 сер, 2019 09:59
Субсидии - развод госсударства, создание множества бюрократических органов, злоупотребления и хищения чиновников. Пересчитать квадратуру в частном секторе, снизить комуналку в двое и отменить субсидии. Кто конкретно нуждается оказывать помощь местными администрациями.
Додано: Нед 11 сер, 2019 11:02
Порочная система субсидий - один из пунктов плана соросов и ротшильдов по уничтожению Украины. Страдают больше всего украинцы с белой зарплатой. На них перекладывается вся тяжесть коммуналки. С учётом собственного газа цена должна быть в 2-3 раза меньше. Посмотрим, что сделает новая власть, но надежд мало. Они здесь "надолго".
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