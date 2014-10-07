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Як українці ухиляються від
плати за комуналку за...

Як українці ухиляються від плати за комуналку за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 07:18

Як українці ухиляються від плати за комуналку за...

Пропонуємо до обговорення:
* *Розлучення* (найчастіше розлучаються напередодні опалювального сезону).

Дивися повний текст Як українці ухиляються від плати за комуналку за допомогою субсидії.
R2
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Дякуємо за підказки :)
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Я не понимаю, как алкаш или наркоман среди членов семьи способствует уменьшению коммунальных платежей.
avk
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 08:42

  avk написав:Я не розумію, як алкаш або наркоман серед членів сім'ї сприяє зменшенню комунальних платежів.

На нього не нараховують дохід як на непрацевлаштованих для субсидії.
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 09:59

Субсидии - развод госсударства, создание множества бюрократических органов, злоупотребления и хищения чиновников. Пересчитать квадратуру в частном секторе, снизить комуналку в двое и отменить субсидии. Кто конкретно нуждается оказывать помощь местными администрациями.
bklochok
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 12:37

За справку об алкогольной зависимости дают субсидию? Не знал, надо взять
alex7gk
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 12:40

ygn Так в чем проблема, переведите всех на белую зарплату.
alex7gk
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