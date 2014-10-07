* *Розлучення* (найчастіше розлучаються напередодні опалювального сезону).
Дивися повний текст Як українці ухиляються від плати за комуналку за допомогою субсидії.
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Додано: Нед 11 сер, 2019 07:18
Як українці ухиляються від плати за комуналку за...
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Дивися повний текст Як українці ухиляються від плати за комуналку за допомогою субсидії.
Додано: Нед 11 сер, 2019 08:03
Я не понимаю, как алкаш или наркоман среди членов семьи способствует уменьшению коммунальных платежей.
Додано: Нед 11 сер, 2019 08:42
Додано: Нед 11 сер, 2019 09:59
Субсидии - развод госсударства, создание множества бюрократических органов, злоупотребления и хищения чиновников. Пересчитать квадратуру в частном секторе, снизить комуналку в двое и отменить субсидии. Кто конкретно нуждается оказывать помощь местными администрациями.
Додано: Нед 11 сер, 2019 12:37
За справку об алкогольной зависимости дают субсидию? Не знал, надо взять
Додано: Пон 12 сер, 2019 11:50
А навіщо перераховувати квадратуру в приватному секторі? Якщо для податку на розкіш - то в маєтки можновладців все-одно не пустять, а потім ще й відсудять щось
Для зниження вартості комуналки - необхідно змінити весь підхід до її формування, а на цих процесах можуть пострадати більшість тих, хто нам поставляє ці послуги. Адже треба буде, вперше з 80-х, змінити утеплення труб з гарячою водою, і ремонти виконувати якісно, а не списав метр труби, а встановив лише маленьку латочку, і так далі. А на це все треба кошти, які наші можновладці так не люблять вкладувати.
В місцевих адміністраціях теж люди сидять. І повірте, їм для себе МАЛО бюджету, не те, що субсидіювати когось, особливо наркоманів на алкоголіків...
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