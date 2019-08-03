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Китайці створили автомобіль, який копіює буквально всіх
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 сер, 2019 07:30
Пропонуємо до обговорення:
Всі звикли, що китайські авто зазвичай повністю повторюють дизайн популярних зарубіжних машин.
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