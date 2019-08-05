Всі звикли, що китайські авто зазвичай повністю повторюють дизайн популярних зарубіжних машин.
Дивися повний текст Китайці створили автомобіль, який копіює буквально всіх.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 сер, 2019 07:30
Китайці створили автомобіль, який копіює буквально всіх
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Китайці створили автомобіль, який копіює буквально всіх.
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|