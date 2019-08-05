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Xiaomi готується до
випуску вигнутого монітора

Xiaomi готується до випуску вигнутого монітора
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 08:46

Xiaomi готується до випуску вигнутого монітора

Пропонуємо до обговорення:
Як стало відомо, компанія Xiaomi готується до випуску нового монітора, призначеного для кіберспорту. Йдеться про 34-дюймовий зігнутий монітор з роздільною здатністю QHD+ зі співвідношенням сторін 21:9.

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R2
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