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В Україні затвердили нові вимоги до меду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 сер, 2019 08:53
Пропонуємо до обговорення:
Відповідний наказ № 330 від 19 червня опубліковано на офіційному сайті міністерства.
Дивися повний текст В Україні затвердили нові вимоги до меду
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Додано: Нед 11 сер, 2019 08:53
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