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В Україні затвердили
нові вимоги до меду

В Україні затвердили нові вимоги до меду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 08:53

В Україні затвердили нові вимоги до меду

Пропонуємо до обговорення:
Відповідний наказ № 330 від 19 червня опубліковано на офіційному сайті міністерства.

Дивися повний текст В Україні затвердили нові вимоги до меду.
R2
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пчелам сообщили?
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 18:52

Re: В Україні затвердили нові вимоги до меду

А кто то заметил как вслед за трудовыми мигрантами из страны уже и пчелы улетели? Осталось только молодое поколение в коконах и пенсионеры, те которые от работы аж потемнели.
p_a_l
 
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