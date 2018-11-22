Відповідний наказ № 330 від 19 червня опубліковано на офіційному сайті міністерства.
Дивися повний текст В Україні затвердили нові вимоги до меду.
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Додано: Нед 11 сер, 2019 08:53
В Україні затвердили нові вимоги до меду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні затвердили нові вимоги до меду.
Додано: Нед 11 сер, 2019 18:52
Re: В Україні затвердили нові вимоги до меду
А кто то заметил как вслед за трудовыми мигрантами из страны уже и пчелы улетели? Осталось только молодое поколение в коконах и пенсионеры, те которые от работы аж потемнели.
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