Україна в січні-липні 2019 року збільшила виручку від експорту електроенергії в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року на 12,5% - до 209,57 млн дол.
Дивися повний текст Україна заробила на експорті електроенергії $210 мільйонів.
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Додано: Нед 11 сер, 2019 10:01
Україна заробила на експорті електроенергії $210 мільйонів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна заробила на експорті електроенергії $210 мільйонів.
Додано: Нед 11 сер, 2019 10:01
23,8% (78,7 млн долл.) – на Польшу.
23.8% от 210 млн это не 78.7 млн никак
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