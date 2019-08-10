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Україна заробила на експорті
електроенергії $210 мільйонів

Україна заробила на експорті електроенергії $210 мільйонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 10:01

Україна заробила на експорті електроенергії $210 мільйонів

Пропонуємо до обговорення:
Україна в січні-липні 2019 року збільшила виручку від експорту електроенергії в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року на 12,5% - до 209,57 млн ​​дол.

Дивися повний текст Україна заробила на експорті електроенергії $210 мільйонів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 10:01

23,8% (78,7 млн долл.) – на Польшу.

23.8% от 210 млн это не 78.7 млн никак
yurii_kruhlov
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 10:06

Больше использовать електроенергии в промышлености, уменьшать потребность газа
bklochok
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 10:19

Уточните фамилии "украинцев", которые заработали.
И наверно поэтому простым украинцам повышают цены на энергию?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 14:01

купили в три раза больше
yil56
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 17:22

А если не секрет, по какой цене произошла продажа?
Sam17a
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