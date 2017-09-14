Торік ця сума була на 500 грн. меншою.
Дивися повний текст Скільки буде коштувати зібрати дитину до школи.
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Додано: Нед 11 сер, 2019 10:25
Скільки буде коштувати зібрати дитину до школи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки буде коштувати зібрати дитину до школи.
Додано: Нед 11 сер, 2019 10:25
конечно - как можно пойти в школу без вышиванки? Она ведь дает +100 к успеваемости...
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