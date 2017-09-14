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Скільки буде коштувати
зібрати дитину до школи

Скільки буде коштувати зібрати дитину до школи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 10:25

Скільки буде коштувати зібрати дитину до школи

Пропонуємо до обговорення:
Торік ця сума була на 500 грн. меншою.

Дивися повний текст Скільки буде коштувати зібрати дитину до школи.
R2
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конечно - как можно пойти в школу без вышиванки? Она ведь дает +100 к успеваемости...
RomanTik
 
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"Нет вышиванки значит ты прокремлевский" народная пословица порохоботов
pantech1980
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