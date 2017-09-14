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Скільки буде коштувати
зібрати дитину до школи

Скільки буде коштувати зібрати дитину до школи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 10:25

Скільки буде коштувати зібрати дитину до школи

Пропонуємо до обговорення:
Торік ця сума була на 500 грн. меншою.

Дивися повний текст Скільки буде коштувати зібрати дитину до школи.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 10:25

конечно - как можно пойти в школу без вышиванки? Она ведь дает +100 к успеваемости...
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 23:08

p_a_l
За 3500 можно 3...5 пар брендовых купить. Если покупать не в Украине, в магазинах размещенных в модных тц.
В разных там амазонах они по 16...25$ и доставка 4...5$.
savchukas85
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 14:01

  RomanTik написав:конечно - как можно пойти в школу без вышиванки? Она ведь дает +100 к успеваемости...


Она дает +100 к самоидентификации и отсутствии каши с ватой в голове. И это на самом деле очень немаловажно, как показали события последних 5 лет. Патриотизма не бывает много -это одна из неотъемлемых составляющих благополучия и безоблачного будущего абсолютно любой страны. Поэтому правильные мысли и воспитание детей, даст ростки в будущем.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 14:04

  savchukas85 написав:p_a_l
За 3500 можно 3...5 пар брендовых купить. Если покупать не в Украине, в магазинах размещенных в модных тц.
В разных там амазонах они по 16...25$ и доставка 4...5$.

+1 Зрадофилия цветет и пахнет. За 3500 нужно постараться купить брендовые кроссовки при огромном кол-ве акций и предложений от магазинов в Украине. Про покупку не в Украине, как вы верно написали, я вообще молчу.
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