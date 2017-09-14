Торік ця сума була на 500 грн. меншою.
Дивися повний текст Скільки буде коштувати зібрати дитину до школи.
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Додано: Нед 11 сер, 2019 10:25
Скільки буде коштувати зібрати дитину до школи
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Дивися повний текст Скільки буде коштувати зібрати дитину до школи.
Додано: Нед 11 сер, 2019 10:25
конечно - как можно пойти в школу без вышиванки? Она ведь дает +100 к успеваемости...
Додано: Нед 11 сер, 2019 23:08
p_a_l
За 3500 можно 3...5 пар брендовых купить. Если покупать не в Украине, в магазинах размещенных в модных тц.
В разных там амазонах они по 16...25$ и доставка 4...5$.
Додано: Сер 14 сер, 2019 14:01
Она дает +100 к самоидентификации и отсутствии каши с ватой в голове. И это на самом деле очень немаловажно, как показали события последних 5 лет. Патриотизма не бывает много -это одна из неотъемлемых составляющих благополучия и безоблачного будущего абсолютно любой страны. Поэтому правильные мысли и воспитание детей, даст ростки в будущем.
Додано: Сер 14 сер, 2019 14:04
+1 Зрадофилия цветет и пахнет. За 3500 нужно постараться купить брендовые кроссовки при огромном кол-ве акций и предложений от магазинов в Украине. Про покупку не в Украине, как вы верно написали, я вообще молчу.
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