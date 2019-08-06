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В Україні з'явився
новий бренд смартфонів

В Україні з'явився новий бренд смартфонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 10:26

В Україні з'явився новий бренд смартфонів

Пропонуємо до обговорення:
На прилавках українських магазинів з'явилися смартфони під брендом Vivo. Україна стала першою країною Європи з товарами компанії.

Дивися повний текст В Україні з'явився новий бренд смартфонів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 10:26

Не впечатлил бренд особенно цены !!!
misha_ivanov
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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