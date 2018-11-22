На прилавках українських магазинів з'явилися смартфони під брендом Vivo. Україна стала першою країною Європи з товарами компанії.
Дивися повний текст В Україні з'явився новий бренд смартфонів.
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Додано: Нед 11 сер, 2019 10:26
В Україні з'явився новий бренд смартфонів
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Дивися повний текст В Україні з'явився новий бренд смартфонів.
Додано: Нед 11 сер, 2019 11:58
посмотрим через годик,как начнут нести в ремонт,станет известно на чем сэкономили...
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