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В Україні з'явився
новий бренд смартфонів

В Україні з'явився новий бренд смартфонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 10:26

В Україні з'явився новий бренд смартфонів

Пропонуємо до обговорення:
На прилавках українських магазинів з'явилися смартфони під брендом Vivo. Україна стала першою країною Європи з товарами компанії.

Дивися повний текст В Україні з'явився новий бренд смартфонів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 10:26

Не впечатлил бренд особенно цены !!!
misha_ivanov
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 11:58

посмотрим через годик,как начнут нести в ремонт,станет известно на чем сэкономили...
tumbler1978
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 14:31

Ну так себе новость если честно, viovo конечно дешёвые но не айс, я для работы и тестирования приложение и верстки shekel.com.ua для андроида давно юзаю honor или Huawei, т.к. они в среднем ценовом сегменте ближе всего по совокупным качествам к смартфонам от Apple.

Впрочем, чем больше игроков на рынке, тем ниже будут цены, так что удачи Vivo на рынке Украины
netstormonline
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 18:23

Появился на рынке, это когда он открыл сервисные центры.
А пока, у Asus давно есть похожие модели на украинском рынке.
air_kyiv
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 19:57

Украина не стала первой страной Европы. В ноябре прошлого года видел эти "Vivo" в супермаркетах электроники в Испании.
andrey_sheridan
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 22:44

Ха! От 0 до 100% за 13 минут)) Балаболы))
barkarenko68
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 01:13

  netstormonline написав:я для работы и тестирования приложение и верстки shekel.com.ua для андроида давно юзаю honor или Huawei, т.к. они в среднем ценовом сегменте ближе всего по совокупным качествам к смартфонам от Apple.

Бессмыслица какая-то... Все равно что "По реке плывет кирпич, деревянный как стекло, ну и пусть себе плывет, нам не нужен пенопласт."
Sergei
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 01:29

  Sergei написав:
  netstormonline написав:я для работы и тестирования приложение и верстки shekel.com.ua для андроида давно юзаю honor или Huawei, т.к. они в среднем ценовом сегменте ближе всего по совокупным качествам к смартфонам от Apple.

Бессмыслица какая-то... Все равно что "По реке плывет кирпич, деревянный как стекло, ну и пусть себе плывет, нам не нужен пенопласт."


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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 05:19

Хороший телефон не может стоить 1000 гривен, так что цены адекватные. А вот качество да, надо годик подождать, что бы на себе не проверять...
anatoliy2202
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