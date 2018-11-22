На прилавках українських магазинів з'явилися смартфони під брендом Vivo. Україна стала першою країною Європи з товарами компанії.
Дивися повний текст В Україні з'явився новий бренд смартфонів.
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Додано: Нед 11 сер, 2019 10:26
В Україні з'явився новий бренд смартфонів
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Дивися повний текст В Україні з'явився новий бренд смартфонів.
Додано: Нед 11 сер, 2019 11:58
посмотрим через годик,как начнут нести в ремонт,станет известно на чем сэкономили...
Додано: Нед 11 сер, 2019 14:31
Ну так себе новость если честно, viovo конечно дешёвые но не айс, я для работы и тестирования приложение и верстки shekel.com.ua для андроида давно юзаю honor или Huawei, т.к. они в среднем ценовом сегменте ближе всего по совокупным качествам к смартфонам от Apple.
Впрочем, чем больше игроков на рынке, тем ниже будут цены, так что удачи Vivo на рынке Украины
Додано: Пон 12 сер, 2019 01:13
Бессмыслица какая-то... Все равно что "По реке плывет кирпич, деревянный как стекло, ну и пусть себе плывет, нам не нужен пенопласт."
Додано: Пон 12 сер, 2019 01:29
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