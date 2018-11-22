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В Україні з'явився новий бренд смартфонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 сер, 2019 09:44
Очередной Китайский шлак, мейзу еще живы или уже загнулись?
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all_sk2015
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Додано: Пон 12 сер, 2019 11:38
all_sk2015 написав:
Очередной Китайский шлак, мейзу еще живы или уже загнулись?
А какие из продающихся у нас смартфонов не проходят через китайские заводы?
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Sergei
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