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В Україні з'явився новий бренд смартфонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 сер, 2019 09:44
Очередной Китайский шлак, мейзу еще живы или уже загнулись?
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all_sk2015
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Додано: Пон 12 сер, 2019 11:38
all_sk2015 написав:
Очередной Китайский шлак, мейзу еще живы или уже загнулись?
А какие из продающихся у нас смартфонов не проходят через китайские заводы?
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Sergei
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Додано: Пон 12 сер, 2019 14:18
У меня есть Vivo уже второй год и он лудше некоторых брендов
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olegkarapys
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Додано: Пон 12 сер, 2019 15:50
Vivo это не китайский шлак. Торговая марка входит в корпорацию BBK. Она так же выпускает телефоны 1+, Оppo, Realme. Кто вкурсе тот знает.
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andrey_yevmen
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Додано: Пон 12 сер, 2019 15:57
Почему балаболы? Там просто из 5к реальные лишь 250мАч
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xapqax
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Додано: Пон 12 сер, 2019 21:37
xapqax, лично проверял, или так - абы ляпнуть? У меня, к примеру, смартфон другого китайского бренда с батареей 10 Ач (внутри 2 ячейки по 5 Ач, включенных параллельно). Замеры полностью подтверждают заявленную емкость. На практике: при каждодневном использовании (в день до нескольких десятков звонков, SMS, до часа работы в интернет), в среднем держит 5-6 дней.
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Sergei
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