RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні з'явився
новий бренд смартфонів

В Україні з'явився новий бренд смартфонів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 09:44

Очередной Китайский шлак, мейзу еще живы или уже загнулись?
all_sk2015
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 11:38

  all_sk2015 написав:Очередной Китайский шлак, мейзу еще живы или уже загнулись?

А какие из продающихся у нас смартфонов не проходят через китайские заводы?
Sergei
 
Повідомлень: 2342
З нами з: 01.03.07
Подякував: 77 раз.
Подякували: 464 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:18

У меня есть Vivo уже второй год и он лудше некоторых брендов
olegkarapys
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:50

Vivo это не китайский шлак. Торговая марка входит в корпорацию BBK. Она так же выпускает телефоны 1+, Оppo, Realme. Кто вкурсе тот знает.
andrey_yevmen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:57

Почему балаболы? Там просто из 5к реальные лишь 250мАч
xapqax
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 21:37

xapqax, лично проверял, или так - абы ляпнуть? У меня, к примеру, смартфон другого китайского бренда с батареей 10 Ач (внутри 2 ячейки по 5 Ач, включенных параллельно). Замеры полностью подтверждают заявленную емкость. На практике: при каждодневном использовании (в день до нескольких десятков звонков, SMS, до часа работы в интернет), в среднем держит 5-6 дней.
Sergei
 
Повідомлень: 2342
З нами з: 01.03.07
Подякував: 77 раз.
Подякували: 464 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Пішохідні переходи в Україні обладнають новою технологією 1, 2, 3
R2 » Пон 12 сер, 2019 06:49
20 554
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 сер, 2019 21:23
Миша-клиент
НКЦБФР попередила українців про новий фінансовий "лохотрон"
R2 » Пон 12 сер, 2019 19:29
2 67
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 сер, 2019 19:34
Faceless
В Україні вже більш ніж 63 тисячі айтішників (інфографіка)
R2 » Пон 12 сер, 2019 14:36
5 225
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 сер, 2019 17:09
irey1

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.