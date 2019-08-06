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У липні житло на "вторинці" у столиці подорожчало
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 сер, 2019 11:37
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість".
Дивися повний текст У липні житло на \"вторинці\" у столиці подорожчало
.
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