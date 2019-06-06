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Безкоштовна "комуналка" для
людей похилого віку:...

Безкоштовна "комуналка" для людей похилого віку:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 11:49

Безкоштовна "комуналка" для людей похилого віку:...

Пропонуємо до обговорення:
Експерти скептично оцінюють цю ініціативу.

Дивися повний текст Безкоштовна \"комуналка\" для людей похилого віку: експерти оцінили пропозицію Зеленського.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 11:49

Пока пиара много, а действий мало. Доживём до нового бюджета.
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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