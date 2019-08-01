RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Представлено перші в світі
окуляри доповненої реальності...

Представлено перші в світі окуляри доповненої реальності...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 12:11

Представлено перші в світі окуляри доповненої реальності...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Form випустила першу в світі гарнітуру доповненої реальності для плавців Swim Goggles.

Дивися повний текст Представлено перші в світі окуляри доповненої реальності для плавців.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90270
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Зелені» електростанції України за перші пів року...
R2 » Пон 05 сер, 2019 07:52
1 78
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 сер, 2019 07:52
laa1999
Офіс Президента планує велику приватизацію: перші на... 1, 2
R2 » Сер 31 лип, 2019 10:55
12 655
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 сер, 2019 09:13
azon
Названо першу в світі залізницю, яка стане на 100% "зеленою"
R2 » Чет 01 сер, 2019 09:04
1 62
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 сер, 2019 09:04
voronenko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.