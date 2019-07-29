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В яких випадках водії зобов'язані
показувати посвідчення

В яких випадках водії зобов'язані показувати посвідчення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 13:17

В яких випадках водії зобов'язані показувати посвідчення

Пропонуємо до обговорення:
Верховний суд прийняв рішення на користь українських водіїв.

Дивися повний текст В яких випадках водії зобов'язані показувати посвідчення.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 13:17

- что по закону полицейским достаточно увидеть правонарушение -

- А они и говорят, мол мы верим вам, что у вас очко и карты вскрывать не нужно. И мне тут как начало везти и везти. Что не раздача то очко - Караченцев.

Поверить копу, себя на..
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 13:34

Re: В яких випадках водії зобов'язані показувати посвідчення

Если с точки зрения закона, то они не то что документы просить, но и даже останавливать не имеют права, даже видя правонарушение. Т. к. причина остановки "Водитель нарушил правила дорожного движения" по закону означает, что на водителя уже есть постановление об этом нарушении и оно вступило в силу через 10 дней, что в принципе невозможно.
safonovstanislav
 
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