Верховний суд прийняв рішення на користь українських водіїв.
Дивися повний текст В яких випадках водії зобов'язані показувати посвідчення.
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Додано: Нед 11 сер, 2019 13:17
В яких випадках водії зобов'язані показувати посвідчення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В яких випадках водії зобов'язані показувати посвідчення.
Додано: Нед 11 сер, 2019 13:17
- что по закону полицейским достаточно увидеть правонарушение -
- А они и говорят, мол мы верим вам, что у вас очко и карты вскрывать не нужно. И мне тут как начало везти и везти. Что не раздача то очко - Караченцев.
Поверить копу, себя на..
Додано: Нед 11 сер, 2019 13:34
Re: В яких випадках водії зобов'язані показувати посвідчення
Если с точки зрения закона, то они не то что документы просить, но и даже останавливать не имеют права, даже видя правонарушение. Т. к. причина остановки "Водитель нарушил правила дорожного движения" по закону означает, что на водителя уже есть постановление об этом нарушении и оно вступило в силу через 10 дней, что в принципе невозможно.
Додано: Нед 11 сер, 2019 19:48
Всегда водитель должен показать удостоверение водителя и свид.на авто., даже без нарушения, а потом причина,,
Додано: Пон 12 сер, 2019 05:15
А что деьать,если остановили без причины,и на мой вопрос почему остановили сразу говорят проехали в наркодеспансер,как быть в такой смтуации
Додано: Пон 12 сер, 2019 07:08
Re: В яких випадках водії зобов'язані показувати посвідчення
Я уже 27 лет каждый день за рулём и хочу, чтобы патруль регулярно проверял документы с целью выявления пьяных, обкуренных и угонщиков. Ради безопасности на дороге я потерплю неудобства проверок.
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