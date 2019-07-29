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В яких випадках водії зобов'язані показувати посвідчення
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Додано: Пон 12 сер, 2019 09:33
safonovstanislav написав:
Если с точки зрения закона, то они не то что документы просить, но и даже останавливать не имеют права, даже видя правонарушение. Т. к. причина остановки "Водитель нарушил правила дорожного движения" по закону означает, что на водителя уже есть постановление об этом нарушении и оно вступило в силу через 10 дней, что в принципе невозможно.
Ну-ну...попробуйте где-нибудь в цивилизованной Европе, а еще лучше в США отказаться предьявить документы по требованию полицейского, потом расскажите
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Додано: Пон 12 сер, 2019 09:42
avk написав:
Я уже 27 лет каждый день за рулём и хочу, чтобы патруль регулярно проверял документы с целью выявления пьяных, обкуренных и угонщиков. Ради безопасности на дороге я потерплю неудобства проверок.
Людям, которые ассоциируют запах парфюмерии с алкоголем, а потом при дневном свете светят вам в глаз для определения реакции зрачка на свет, крайне сложно доказать, что вы не пьяны и не под наркотиками, особенно после 4-х часов в дороге с уставшим видом. Приборов детекторов алкоголя нет даже на стационарных постах. При таких раскладах вы со своими +27 годами и терпением будете виновны круглосуточно.
Неадекватов на дороге видно невооруженным взглядом, только никто за ними не гоняется - это же сложно и опасно.
Я за безопасность на дорогах, но против реализации этого некомпетентными полицейскими и глупыми правилами типа ограничения 50. На текущий момент останавливать без причины не имеют права, но останавливают, нарушая закон и с момента такой остановки все их действия незаконны.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 10:21
Shram написав: avk написав:
Я уже 27 лет каждый день за рулём и хочу, чтобы патруль регулярно проверял документы с целью выявления пьяных, обкуренных и угонщиков. Ради безопасности на дороге я потерплю неудобства проверок.
Потерпеть конечно можно бы, если бы не палочная работа полиции.
Им сверху спускают планы на количество выявленных нарушений по той или иной статье, а потом "вертись как хочешь".
В итоге, на ваше "я могу потерпеть", вам запросто нарисуют правонарушение, даже если вы его не совершали. Роликов на ютубе валом.
За 27 лет мне только один раз пытались инкриминировать нарушение, которого не было (остальные нарушения по делу). В конце 90-х на гаишном посту в Бородянке я минут 20 спокойно объяснял инспектору, что отправка меня на экспертизу для выявления алкоголя, которого в моей крови гарантированно нет – пустая трата времени. В результате он с помощью моего дыхания откалибровал на ноль какой-то электронный прибор, предназначенный для выявления паров алкоголя
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