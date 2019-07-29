В яких випадках водії зобов'язані показувати посвідчення

Додано: Пон 12 сер, 2019 09:42

avk написав: Я уже 27 лет каждый день за рулём и хочу, чтобы патруль регулярно проверял документы с целью выявления пьяных, обкуренных и угонщиков. Ради безопасности на дороге я потерплю неудобства проверок. Я уже 27 лет каждый день за рулём и хочу, чтобы патруль регулярно проверял документы с целью выявления пьяных, обкуренных и угонщиков. Ради безопасности на дороге я потерплю неудобства проверок.

Людям, которые ассоциируют запах парфюмерии с алкоголем, а потом при дневном свете светят вам в глаз для определения реакции зрачка на свет, крайне сложно доказать, что вы не пьяны и не под наркотиками, особенно после 4-х часов в дороге с уставшим видом. Приборов детекторов алкоголя нет даже на стационарных постах. При таких раскладах вы со своими +27 годами и терпением будете виновны круглосуточно.Неадекватов на дороге видно невооруженным взглядом, только никто за ними не гоняется - это же сложно и опасно.Я за безопасность на дорогах, но против реализации этого некомпетентными полицейскими и глупыми правилами типа ограничения 50. На текущий момент останавливать без причины не имеют права, но останавливают, нарушая закон и с момента такой остановки все их действия незаконны.