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В яких випадках водії зобов'язані показувати посвідчення
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Додано: Пон 12 сер, 2019 09:33
safonovstanislav написав:
Если с точки зрения закона, то они не то что документы просить, но и даже останавливать не имеют права, даже видя правонарушение. Т. к. причина остановки "Водитель нарушил правила дорожного движения" по закону означает, что на водителя уже есть постановление об этом нарушении и оно вступило в силу через 10 дней, что в принципе невозможно.
Ну-ну...попробуйте где-нибудь в цивилизованной Европе, а еще лучше в США отказаться предьявить документы по требованию полицейского, потом расскажите
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Додано: Пон 12 сер, 2019 09:42
avk написав:
Я уже 27 лет каждый день за рулём и хочу, чтобы патруль регулярно проверял документы с целью выявления пьяных, обкуренных и угонщиков. Ради безопасности на дороге я потерплю неудобства проверок.
Людям, которые ассоциируют запах парфюмерии с алкоголем, а потом при дневном свете светят вам в глаз для определения реакции зрачка на свет, крайне сложно доказать, что вы не пьяны и не под наркотиками, особенно после 4-х часов в дороге с уставшим видом. Приборов детекторов алкоголя нет даже на стационарных постах. При таких раскладах вы со своими +27 годами и терпением будете виновны круглосуточно.
Неадекватов на дороге видно невооруженным взглядом, только никто за ними не гоняется - это же сложно и опасно.
Я за безопасность на дорогах, но против реализации этого некомпетентными полицейскими и глупыми правилами типа ограничения 50. На текущий момент останавливать без причины не имеют права, но останавливают, нарушая закон и с момента такой остановки все их действия незаконны.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 10:21
Shram написав: avk написав:
Я уже 27 лет каждый день за рулём и хочу, чтобы патруль регулярно проверял документы с целью выявления пьяных, обкуренных и угонщиков. Ради безопасности на дороге я потерплю неудобства проверок.
Потерпеть конечно можно бы, если бы не палочная работа полиции.
Им сверху спускают планы на количество выявленных нарушений по той или иной статье, а потом "вертись как хочешь".
В итоге, на ваше "я могу потерпеть", вам запросто нарисуют правонарушение, даже если вы его не совершали. Роликов на ютубе валом.
За 27 лет мне только один раз пытались инкриминировать нарушение, которого не было (остальные нарушения по делу). В конце 90-х на гаишном посту в Бородянке я минут 20 спокойно объяснял инспектору, что отправка меня на экспертизу для выявления алкоголя, которого в моей крови гарантированно нет – пустая трата времени. В результате он с помощью моего дыхания откалибровал на ноль какой-то электронный прибор, предназначенный для выявления паров алкоголя
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Додано: Пон 12 сер, 2019 11:31
antikkristall написав: safonovstanislav написав:
Если с точки зрения закона, то они не то что документы просить, но и даже останавливать не имеют права, даже видя правонарушение. Т. к. причина остановки "Водитель нарушил правила дорожного движения" по закону означает, что на водителя уже есть постановление об этом нарушении и оно вступило в силу через 10 дней, что в принципе невозможно.
Ну-ну...попробуйте где-нибудь в цивилизованной Европе, а еще лучше в США отказаться предьявить документы по требованию полицейского, потом расскажите
Так там законы другие. Разве мы должны в Украине соблюдать законы других стран? Пусть перепишут законодательство, тогда смогут что-то требовать. А пока это ментовский беспредел. Причём у мусорят, чувство справедливости перевёрнутое. За нарушение водителя предусматривающее максимальное наказание 255 грн, совершают криминал против водителя, за который в тюрьму нужно садить надолго, например, проникновение в машину.
Был я в цивилизованных Европах. Ничем там полицаи от наших не отличаются. Также само сидят по кустам с радарами на трассах в той же Болгарии, и выглядывают наклеенуюю минетку с биноклем в Швейцарии.
Востаннє редагувалось safonovstanislav
в Пон 12 сер, 2019 11:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 11:39
Я за более жёсткий контроль с боку полиции ,потому что иначе никто не будет соблюдать никакие правила ...и так полный хаос !
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Додано: Пон 12 сер, 2019 11:45
nikcer551 написав:
А что деьать,если остановили без причины,и на мой вопрос почему остановили сразу говорят проехали в наркодеспансер,как быть в такой смтуации
Это у них видимо стандартная практика. Меня тоже остановили, вымагали деньги. Я отказал. Начали пугать, что заберут 2 часа моего времени отвозом на наркоэкспертизу. Всё равно денег не дал. Из мести отвезли в наркоцентр на скорости 115 км/час по городу. Я говорю, не чуди, тебе на свою жизнь пофиг, а у меня дети. Он ответил, это у меня такой стиль вождения, всегда так езжу. В наркоцентре врач сказала, что этот постоянно таких людей возит. И всё это происходит за мои же деньги, за мои налоги. Я бы за требование взятки отправлял полицаев на 100 лет в трудовой лагерь с конфискацией всего его имущества
А вообще, я уже писал, как эти "представители закона" отметили мелом 30м от троллейбусной остановки, сидят в кустах, ждут жертву, которая поставит машину не в 30 метрах, а в 29 метрах от остановки, и начинают разводить. Очень серьёзное нарушение. Именно на это я хочу, чтоб шли мои налоги. Лучше бы пешеходов штрафовали, которые бегают по проезжей части, как по тротуару и кидаются под колёса. Только вот пешеходы без паспортов ходят, никак не оштрафовать. Видел, как пешеходы матом шлют полицаев, и идут по диагонали по дороге дальше в 100 метрах от пешеходного перехода. Да и на взятку пешехода не раскрутить, так что, это не их целевая аудитория. Лучше рубить деньги с водителей, которые на глазок ставят машины в 29 метрах от автобусной остановки, серьёзно угрожая жизням людей своей припаркованной машиной
Востаннє редагувалось safonovstanislav
в Пон 12 сер, 2019 11:57, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 11:46
stashevskiy_sasha написав:
Меня в один день оди и тот-же инспектор останавливался 7мь раз по причине проверка документов, первые два раза я показывал, а потом меня просто выявило из себя
Очко вылизать ему не просил? Или первые два раза вылизывали все-таки?
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Додано: Пон 12 сер, 2019 12:04
В полицию должны идти лучшие из лучших! Но не нааборот
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