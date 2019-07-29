В яких випадках водії зобов'язані показувати посвідчення

Додано: Пон 12 сер, 2019 11:45

nikcer551 написав: А что деьать,если остановили без причины,и на мой вопрос почему остановили сразу говорят проехали в наркодеспансер,как быть в такой смтуации А что деьать,если остановили без причины,и на мой вопрос почему остановили сразу говорят проехали в наркодеспансер,как быть в такой смтуации

Это у них видимо стандартная практика. Меня тоже остановили, вымагали деньги. Я отказал. Начали пугать, что заберут 2 часа моего времени отвозом на наркоэкспертизу. Всё равно денег не дал. Из мести отвезли в наркоцентр на скорости 115 км/час по городу. Я говорю, не чуди, тебе на свою жизнь пофиг, а у меня дети. Он ответил, это у меня такой стиль вождения, всегда так езжу. В наркоцентре врач сказала, что этот постоянно таких людей возит. И всё это происходит за мои же деньги, за мои налоги. Я бы за требование взятки отправлял полицаев на 100 лет в трудовой лагерь с конфискацией всего его имуществаА вообще, я уже писал, как эти "представители закона" отметили мелом 30м от троллейбусной остановки, сидят в кустах, ждут жертву, которая поставит машину не в 30 метрах, а в 29 метрах от остановки, и начинают разводить. Очень серьёзное нарушение. Именно на это я хочу, чтоб шли мои налоги. Лучше бы пешеходов штрафовали, которые бегают по проезжей части, как по тротуару и кидаются под колёса. Только вот пешеходы без паспортов ходят, никак не оштрафовать. Видел, как пешеходы матом шлют полицаев, и идут по диагонали по дороге дальше в 100 метрах от пешеходного перехода. Да и на взятку пешехода не раскрутить, так что, это не их целевая аудитория. Лучше рубить деньги с водителей, которые на глазок ставят машины в 29 метрах от автобусной остановки, серьёзно угрожая жизням людей своей припаркованной машиной